Plumpe Propaganda

Die Wirklichkeit ist eben wirklich nur so, wie man sie sehen will. Es war noch nie einfacher, mit dem Feindbild Islam für Furore zu sorgen. Das Fatale hierbei: der Film, der für westliche Aufgeklärtheit stehen soll, bedient sich derselben Mittel wie eben jene irregeleiteten El-Kaida Extremisten, die er an den Pranger stellen will. Er spielt ihnen sogar in die Hände, denn so werden Ihre Enthauptungsvideos um den Globus geschickt. Wilders bedient sich schlichtester Mittel der Propaganda und vermischt so auf dilettantischste Weise den Islam mit den Islamisten.