Psychologe und Philosoph aus Anatolien

An der Freien Universität in Berlin studierte er Psychologie, Philosophie und vergleichende Literaturwissenschaft, 1999 erwarb er dort den Doktorgrad. Hochaktuell ist das Gebiet, über das er anschließend an der Universität von Magdeburg forschte und mit dem er sich habilitierte: "Jugendliche Gewalt und familiäre Erziehung in intra- und interkulturellen Kontexten".





Uslucan, der auch Mitglied der Deutschen Islamkonferenz ist, wirkte in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen als wissenschaftlicher Berater bei der Ausarbeitung von Richtlinien für den islamischen Religionsunterricht mit. Die Körber-Stiftung, die sich in Sachen deutsch-türkisches Verhältnis besonders engagiert, hat ihn zweimal, 1995 und 1997, zu ihrem Preisträger erkoren.