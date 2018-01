Reif für Deutschland?

Im Jahr 2007 wurden in Deutschland etwa 113.000 Frauen und Männer eingebürgert (Quelle: Statistisches Bundesamt). Damit sank die Zahl der Einbürgerungen im Vergleich zum Vorjahr um knapp zehn Prozent. Wie in den Jahren zuvor stellten auch 2007 Menschen aus der Türkei die mit Abstand größte Gruppe der Eingebürgerten - gut 25 Prozent. Die deutsche Staatsangehörigkeit können Ausländer erwerben, die seit mindestens acht Jahren legal in Deutschland leben, über deutsche Sprachkenntnisse verfügen und sich zum Grundgesetz bekennen. Zudem dürfen sie keine schwere Straftat begangen haben. In der Regel wird auch verlangt, dass die Bewerber ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten.