Schiiten gründen eigenen Verband

Aiman Mazyek Quelle: ZDF



Der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland (KRM) begrüßt den Zusammenschluss der schiitischen Gemeinden in Deutschland. Der Sprecher des KRM Erol Pürlü sagte: "Der Zusammenschluss der schiitischen Gemeinden in Deutschland zu einem Dachverband ist ein wichtiger Schritt, um die Interessen der schiitischen Glaubensgemeinschaft in dieser Gesellschaft zu vertreten. Ich wünsche dem neugegründeten Dachverband viel Erfolg."





Auch der Generalsekretär des Zentralrates der Muslime in Deutschland Aiman Mazyek, der den sunnitischen Islam vertritt, begrüßt die Gründung des neuen Verbandes. Eine Spaltung des Islam in Deutschland entlang der Konfessionen befürchtet er nicht. Den Vorsitzenden des schiitischen Dachverbandes schätzt Mazyek: "Ayatollah Hosseini Ghaemmaghami ist eine gewissenhafter und besonnener Gelehrter, der in den Wirren und außenpolitischen Verwerfungen mit seinen Aussagen zum gegenseitigen Respekt und zur Versöhnung beigetragen hat - ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Aussagen zum Antisemitismus. Das rechne ich ihm hoch an."