Seelsorge im Islam

In der Stunde des Todes versammeln sich die Muslime daher am Sterbebett und tragen Verse aus dem Koran vor. "Es ist auch ein religiöser Brauch, dass man den Kopf des Sterbenden in Richtung Kaaba richtet" erläutert Rafet Öztürk. "Hat er sein Leben ausgehaucht, wird das islamische Glaubensbekenntnis gesprochen: 'Es gibt keinen Gott außer Gott, und Muhammad ist sein Gesandter'. Danach wird ein muslimischer Verein angerufen, der zuständige Vorbeter oder Prediger kommt vorbei und nimmt den Verstorbenen in die Moschee mit." Dort wird der Leichnam in einem speziell dafür eingerichteten Waschraum (türkisch: ghaselhane) dem islamischen Ritus entsprechend dreimal mit fließendem Wasser gewaschen. Danach wird der Körper in ein weißes Tuch gehüllt. Nach islamischem Brauch werden die Toten ohne Sarg beigesetzt. Diese Praxis ist in Deutschland allerdings noch nicht erlaubt.