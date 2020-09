Weiter im Dialog

Seit 2012 finden sich die Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Koordinierungsrates der Muslime einmal im Jahr zu einem Spitzentreffen zusammen. Ziel ist es, den Dialog zu pflegen und anstehende Themen zu besprechen. Am 16. Juni 2015 fand das diesjährige Treffen im Haus der Evangelischen Landeskirche in Bayern in München statt.