Streit um Gebetsraum

An der TU Dortmund wurde ein "Raum der Stille" geschlossen, nachdem einige streng-gläubige muslimische Studenten dort Geschlechtertrennung einführen wollten. Das gefiel der Mehrheit der Muslime nicht, den Gläubigen anderer Religionen, die diesen Raum nutzten auch nicht. Deswegen ist über die Schließung des Raumes durch die Uni-Verwaltung nun Streit entbrannt. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid sprcht mit Studierenden und schaut, ob es diese Probleme auch an anderen Universitäten gibt.