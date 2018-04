Streit wegen Armenien-Resolution

Mit dem Islam-Verband DITIB gibt es Streit um den Umgang mit den deutsch-türkischen Parlamentariern, die neulich im Bundestag für die Armenien-Resolution gestimmt haben. In der Resolution taucht der Begriff "Völkermord" auf - die Türkei weist das zurück. Die DITIB als ein in Deutschland ansässiger Teil einer türkischen Behörde, sucht nach einer Haltung dazu. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid spricht darüber mit Dr. Zekeriya Altug von der DITIB, der DITIB-Kritikerin Lale Akgün und mit der Landtagsabgeordneten Serap Güler.