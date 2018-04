Türkische Community besser als ihr Ruf

Frage: Wieso fällt es Muslimen, auch der jüngeren Generation, so schwer, neue kulturelle Werte in ihr Denken aufzunehmen? Muss man als (moderner) Muslim immer noch Uraltwerten nachhängen?







Altun: Ich glaube, man muss hier die Fage stellen, was sind Uraltwerte? Welche gehören der Religion an - und welche sind nur Traditionen? Welche Werte sind der Gesellschaft dienlich und förderlich, und welche hemmen den gesellschaftlichen Fortschritt? Die muslimischen Gemeinden erkennen inzwischen, dass es archaische Werte aus der Vergangenheit gibt, die in die Religion eingebracht worden sind. Die Werte, die gesellschaftlich nicht passend und zeitgemäß sind und Barrieren für die Menschen bilden, verschwinden von Tag zu Tag. Die Selbstkritik in der muslimischen Community hat sehr stark zugenommen







Frage: Viele Türken gerade in Berlin ziehen sich in ihre Ghettos zurück, wollen sich abschotten. Wie kann man die Jugend - konkret - für sich gewinnen ?







Altun: Diese Frage kann nicht mit wenigen Zeilen geklärt werden. Ich akzeptiere erstmal nicht, dass es Ghettos sind. Die Ballungszentren haben ihre eigene Geschichte und Entwicklung, die soziales und räumliches Verstehen nötig machen. Ich habe schon erwähnt, dass in Berlin über 180 Nationalitäten leben. Viele davon in den so genannten türkischen Gebieten. Und sie alle haben ihre eigenen Biografien, die auf unsere auch mitwirken. Die türkische Community ist besser als ihr Ruf, wenn man bedenkt, welche Hintegründe die Menschen hatten, als sie nach Deutschland gekommen sind, und was sie geschaftt haben. Allein in Berlin haben türkischstämmige Gewerbetreibende über 6000 Betriebe aufgebaut. Wir haben eine immense Anzahl von Akademikern. Das zeigt deutlich unsere Beritschaft, uns in die Gesellschaft einzubringen, wenn die Möglichkeiten da sind.