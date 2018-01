"Urteil mit komischem Beigeschmack"

Ein muslimischer Gymnasiast darf an seiner Schule auch weiter in der Unterrichtspause beten. So entschied es das Berliner Verwaltungsgericht. Ein heute 16-jähriger Schüler reichte Klage ein, nachdem die Direktorin des Diesterweg-Gymnasiums im Stadtteil Wedding es ihm unter Hinweis auf die weltanschauliche und religiöse Neutralität der Schule untersagt hatte, auf dem Schulflur sein Mittagsgebet zu verrichten. Er und einige Freunde hatten dort ihre Jacken ausgebreitet und sich niedergekniet, während andere Mitschüler ihnen dabei zuschauten. Das Verbot wollten Yunus und seine Familie nicht hinnehmen; sie beriefen sich auf die Religionsfreiheit.