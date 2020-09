Mitbestimmen aus der Ferne

Türken in Deutschland können zurzeit ihre Stimmen für die Parlamentswahlen am 7.6. in der Türkei abgeben. Schon viele türkische Politiker sind deshalb seit Wochen in Deutschland unterwegs, weil sie um die Stimmen der Türken hier im Land werben wollen. Am 10. Mai war auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Karlsruhe, weil er dort "türkische Jugendliche treffen" wollte. Diesen Termin hat sich "Forum am Freitag"-Moderator Vedat Acikgöz zum Anlass genommen, um der Frage nachzugehen, warum türkische Jugendliche sich eher für die türkische Politik interessieren und nicht für die Politik der "neuen Heimat". In Karlsruhe sucht er nach Antworten.