Was ist ein Imam?

Neben den Aufgaben innerhalb der Moschee kommt dem Imam auch eine soziale Funktion zu. So kümmert er sich um Angelegenheiten innerhalb der ihm anvertrauten Gemeinde, so Bekir Alboga, der selber viele Jahre als Imam an der Mannheimer Yavuz-Sultan-Selim-Moschee tätig war: "Er besucht zum Beispiel mit bestimmten Gliedern der Moscheegemeinde Krankenhäuser oder das Gefängnis oder fungiert bei Familienstreitereien als Schlichter. Außerdem sollte der Imam heute in Deutschland, im Falle einer gewissen gesellschaftlichen Spannung in dem Stadtteil oder in der Stadt, wo man lebt, zwischen der Stadtverwaltung und muslimischer Gemeinde als Schlichter und Vermittler fungieren. Er hat in dieser Hinsicht einen Vorbildcharakter."