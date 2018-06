Wie erleben muslimische Flüchtlinge in Deutschland die Weihnachtszeit? Um das herauszufinden, hat sich "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid in Bonn mit christlich-deutschen und syrisch-muslimischen Familien getroffen, die sich angefreundet haben und zusammen auch Weihnachten feiern. Zusammen sind sie am Montag Nachmittag über den Bonner Weihnachtsmarkt gegangen und haben eine Kirche besucht.