Wendepunkt der alevitischen Geschichte

Am 2. Juli 1993 versammelten sich im türkischen Sivas alevitische Sänger und Dichter zu einem großen Fest. Auch der Schriftsteller Aziz Nesin, der in der Türkei Salman Rushdies "Satanische Verse" verlegen wollte, besuchte dieses Fest. Dagegen protestierten fundamentalistische Muslime. Die zündeten den Veranstaltungsort schließlich an: Bei diesem Brandanschlag starben 37 Menschen. Für die Aleviten, auch für die in Deutschland, bedeutete dies ein Wendepunkt in ihrer Geschichte: Sie gaben ihre jahrhundertelange Zurückhaltung auf und traten ab da selbstbewusst in die Öffentlichkeit. Über den Anschlag und wie er die Aleviten geprägt hat, spicht Abdul-Ahmad Rashid mit dem Alevit Ali Toprak.