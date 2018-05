Wie wird man Deutscher?

Wer dauerhaft in Deutschland lebt, aber noch nicht deutscher Staatsangehöriger ist, kann sich einbürgern lassen. Der Anspruch auf Einbürgerung entsteht, wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen: Der Antragssteller besitzt zum Zeitpunkt der Einbürgerung ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine Aufenthaltserlaubnis, lebt seit acht Jahren in Deutschland und kann den Lebensunterhalt für sich und seine Familie ohne Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II bestreiten. Zudem muss er über Kenntnisse der deutschen Sprache sowie der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland verfügen. Er darf nicht wegen einer Straftat verurteilt sein und muss sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bekennen.





Außerdem gilt: Bei der Einbürgerung verliert der Antragssteller die alte Staatsangehörigkeit. Mehrstaatigkeit ist in Deutschland nur in Ausnahmefällen erlaubt. Dies wird gegenwärtig bei Staatsangehörigen aus Afghanistan, Algerien, Eritrea, Iran, Kuba, Libanon, Marokko, Syrien und Tunesien praktiziert. Für Bürger der Staaten der Europäischen Union und der Schweiz gilt eine Sonderregelung: Sie müssen vor einer Einbürgerung nicht ihre bisherige Staatsangehörigkeit ablegen. Allerdings kann es sein, dass sie nach dem Recht des anderen Staates ihre bisherige Staatsangehörigkeit verlieren, wenn sie sich in Deutschland einbürgern lassen. Ehegatten können üblicherweise bereits nach vier Jahren Aufenthalt in Deutschland mit eingebürgert werden, wenn die Ehe zwei Jahre im Bundesgebiet bestanden hat.