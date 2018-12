Die vielen arabischen Flüchtlinge müssen erst einmal lernen, sich hier zurecht zu finden: Wie ticken die Deutschen? Was war in Köln passiert? Was soll dieser Karneval? Wie unterscheidet sich das Verhältnis der Geschlechter von dem in der arabischen Welt? Die Zeitung "Abwab" (arab.: Türen) erklärt Flüchtlingen das Land. "Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir stellt sie vor.