Daniel Donskoy

Später konzentriert sich Donskoy künstlerisch eher auf Film und Fernsehen. Er spielt Haupt- und Gastrollen in britischen Serien und debütiert in Deutschland in der ZDF-Serie SOKO Leipzig. Es folgen weitere Rollen für SOKO Köln oder die TV-Serie Heldt. Für RTL spielte Donskoy die Hauptrolle des Priesters wider Willen, Maik Schäfer, in der Serie Sankt Maik. Er spielt im Tatort, im Kinofilm Crescendo und zuletzt erfolgreich in der ZDF-Serie Der Palast. Auch international war Donskoy tätig wie in der HBO-Serie Strike Back oder in der Netflix-Serie The Crown.