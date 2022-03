Heute lebt der Regisseur in Berlin - und die Ukraine verteidigt sich gegen Putins Angriff. In Freiheit leben, dafür steht Europa, so Tsvetkov. Er ist in Deutschland gelandet, um seinen Jugendtraum zu leben: Regisseur werden. So holt ihn das Deutsch doch wieder ein. Fünfmal wiederholt er den Sprachtest, um an der Filmakademie Baden-Württemberg Regie zu studieren. Er wird angenommen. Nach dem Test fragt keiner. Tsvetkov zieht nach Marzahn - die Plattenbauten erinnern ihn an sein Zuhause in Odessa. Er stellt sich die Frage: Wie würde ein Klischee-Russe sich hier verhalten? Das Comedy-Format "Ost Boys" wird 2016 geboren. Zusammen mit Schauspieler Mark Filatov tritt Dimitri Tsvetkov in den Rollen Wadik und Slavik auf. Fast 800.000 Menschen abonnieren ihren YouTube-Kanal. Mit seiner Figur "Wadik Junge", einem Ostblock-Straßen-Gangster, der mit europäischem Lifestyle konfrontiert wird, ist Tsvetkov heute solo sehr erfolgreich.