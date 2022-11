Domitila war die erste in ihrer Familie, die studieren konnte. Nach ihrem Studium der Sozialpädagogik in Recife in Brasilien machte sie einen Master in Sozial- und Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Als sie eine Werbung für die Teilnahme an der Wahl zur Miss Germany sah, die von "Female Empowerment" und "Diversity" sprach, fühlte sich die schöne Aktivistin sofort angesprochen. Sie wurde 2022 die erste Miss Germany mit Migrationshintergrund.