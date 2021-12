Schon während seines Studiums stand er für den Oscar-prämierten Film "Mustang" vor der Kamera. Neben einigen Film- und Fernsehproduktionen in Deutschland startete seine Karriere sofort international. So spielte er nach dem Studium kontinuierlich in der US-Serie "Homeland". Der Film "Green", der in New York gedreht wurde und in dem Erol Afşin die Titelrolle spielte, erhielt den US Jury Preis auf dem Sundance Film Festival. Und mit der französischen Produktion "Les Filles du Soleil" unter der Regie von Eva Husson war er in Cannes auf dem Film Festival im Wettbewerb. Der Film "SAF", in dem er eine weitere Hauptrolle spielte, feierte seine Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival. 2021 stand er in der ZDF Neo Serie "WIR" als Emre vor der Kamera, die aktuell in der ZDF-Mediathek abrufbar ist. Die 2. Staffel erscheint demnächst auch auf ZDFneo. Außerdem war Erol mit verschiedenen Theaterproduktionen in Palästina unterwegs.