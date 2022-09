Schon als Kind kommt Ezhel mit vielen verschiedenen Musikstilen in Berührung. Seine Großeltern und seine Mutter sind Musiker. Es ist völlig normal für ihn, dass traditionelle türkische Musik sich mit Blues, Jazz oder Tanz verbindet – er ist mit Kunst aufgewachsen. In Ankara geboren lebt Ezhel heute in Berlin. Er liebt diese Stadt, weil er sich dort nicht erklären muss, weil er sein kann, wie er will und weil er diese Freiheit genießt. Ezhel ist davon überzeugt, dass der türkische Rap in Berlin geboren wurde und er ist stolz auf jeden türkischen Rapper, denn der Start sei schwer für sie alle gewesen.