Joy Denalane ist eine deutsche Soul- und R&B- Sängerin mit südafrikanischen Wurzeln. Sie ist in Berlin aufgewachsen und lebt in der Hauptstadt. 1999 gelingt Joy Denalane mit der Band "Freundeskreis" der Durchbruch. Dort lernt sie auch Max Herre kennen, mit dem sie zwei Kinder hat. In ihren Liedern versucht Denalane, die angloamerikanische Musik mit den deutschen Texten zu vereinen.