Der Münchner Comedian und Content Creator imitiert in seinen Videos Lehrer*innen, Kassierer*innen, Passant*innen oder auch mal einen Promi in Alltagssituationen, die viele seiner Follower*innen sehr gut selbst kennen: "Als ich in den Kommentaren gelesen habe, dass fast alle geschrieben haben: 'Mein Lehrer war auch so', war das wirklich krass. Ich hätte niemals gedacht, dass wirklich viele Lehrer so sind wie in meinen Videos."