Die Möglichkeit, den Raum haben, eigene Geschichten zu erzählen - darum geht es ihm. Dass ihm mal so viele Menschen zuhören und zusehen werden, stand lange nur in den Sternen. 1976 wird Kida Khodr Ramadan in Beirut geboren. Als sich der libanesische Bürgerkrieg verschärft, verlässt die Familie das Land. Erste Station: ein Kreuzberger Wohnheim für Asylbewerber. Ramadan wächst mit sechs Geschwistern in Berlin auf und verlässt die Schule ohne Abschluss.