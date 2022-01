Genau dieses Vorbild ist Maria Popov heute selbst. 1993 in Plowdiw, Bulgarien, geboren, wächst sie in Mönchengladbach auf. Ihre Eltern setzen alles daran, dass die Kinder so "deutsch" wie möglich sind, nicht auffallen. Marias Identität? Deutsch und queer. In Siegen macht sie ihren Bachelor in Medienwissenschaft, dann ruft die Hauptstadt. Erst absolviert sie ein Praktikum beim ZDF, dann arbeitet sie als freischaffende Journalistin.