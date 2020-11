Megaloh wurde am 27. Februar 1981 als Uchenna van Capelleveen in Frankfurt am Main geboren. Er wuchs im Berliner Arbeiterviertel Moabit auf. Als Teil der englischsprachigen Gruppe "Royal Authority" rappte er zuerst auf englisch. Er fing unter anderem deswegen an zu rappen, weil er das Gefühl spüren wollte, welches er beim Hören des amerikanischen Hip-Hop hatte, zum Beispiel von Snoop-Dogg.