Milano, Rapper

Milano wird 1998 als Milane Baybah in Paris geboren und lebt seit 2018 in Berlin. Sein Vater ist Marokkaner und lebt in Deutschland, seine Mutter ist Französin. Sprachlich versiert mit Kenntnissen in Französisch, Marokkanisch, Englisch und Deutsch wächst er in einem musikalischen Elternhaus auf. Mit sechs Jahren fängt er an Saxofon und danach Klavier zu spielen.