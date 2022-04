Ihre Mutter, mit der sie ein enges Verhältnis hat, ist nicht altmodisch, aber sie versteht häufig Parshads Gags nicht und hatte sich ohnehin eher eine Akademikerkarriere für ihre Tochter gewünscht. Parshad wurde 1997 in Darmstadt geboren und wuchs in Groß-Zimmern auf. Sie bekam ein Stipendium in einem Programm für engagierte Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Parshad begann das Studium der Politikwissenschaften und Publizistik, arbeitete aber parallel an ihrer Comedy-Karriere. In dieser Zeit studierte sie, probierte sich heimlich als Stand-Up-Comedienne aus, drehte Videos und arbeitete zusätzlich bei Planet Radio. Alles zusammen war dann doch zu viel und mit 21 Jahren hatte sie einen Burnout.