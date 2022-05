Krieg, Flucht, Identität

"Wir haben in den Apps geschaut: Ok, da kommt die Armee immer näher an Mariupol, an die Heimatstadt meiner Freundin", erzählt der in Kasachstan geborene Russland-deutsche Journalist Artur Weigandt. Der Regisseur und Aktivist Anton Dorokh ist schon vor sieben Jahren aus dem Donbass nach Berlin geflohen. Seitdem kämpft er um Heimatgefühl und Identität: "Einerseits würde ich gerne in die Ukraine zurückkehren. Andererseits möchte ich nicht das verlieren, was ich mir hier sehr mühsam aufgebaut habe. [..] Das macht mich sehr traurig, dass ich diese Entscheidung treffen muss", sagt er.