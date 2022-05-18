Війна, біженство, ідентичність

У фільмі показано погляди людей, які живуть у Німеччині й мають різні ідентичності та міграційне минуле. Під час роботи над цим фільмом завдяки співпраці з головними героями стало зрозуміло, що історії людей, які постраждали від російської війни в Україні, не треба змішувати з іншими розповідями для розуміння проблеми. Хоча й кожна думка актуальна, необхідне подальше вивчення того, як «GERMANIA» як платформа може адекватно працювати з окремими історіями.