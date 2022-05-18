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Війна, біженство, ідентичність

GERMANIA Спецвипуск 1

У першому спеціальному випуску, присвяченому війні в Україні, команда «GERMANIA» розмовляє з шістьма людьми, які мають стосунок до України, Росії чи країн пострадянського простору.

Videolänge:
28 min
Datum:
18.05.2022
Verfügbarkeit:
Video verfügbar bis 18.05.2024
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Der Rapper Apsilon, ein junger Mann in Lederjacke, steht vor dem Eingangstor zu einem historischen Gebäude.

GERMANIA - Apsilon, Rapper 

  • Untertitel

Kritisch Denken statt Dichtmachen - das ist das Motto des Rappers Arda aka Apsilon.

13.07.2022
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Arina Paskevich

GERMANIA - Пропаганда, війна та істина 

У другому спецвипуску про війну в Україні журналісти проєкту «GERMANIA» поспілкувалися з інфлюенсером Д. Цвєтковим, журналісткою А. Тихомировою та режисеркою А. Жуковець.‎

01.06.2022
Videolänge
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У фільмі показано погляди людей, які живуть у Німеччині й мають різні ідентичності та міграційне минуле. Під час роботи над цим фільмом завдяки співпраці з головними героями стало зрозуміло, що історії людей, які постраждали від російської війни в Україні, не треба змішувати з іншими розповідями для розуміння проблеми. Хоча й кожна думка актуальна, необхідне подальше вивчення того, як «GERMANIA» як платформа може адекватно працювати з окремими історіями.

Вони живуть у постійному страху за рідних та близьких, тому що для багатьох момент початку війни став повною несподіванкою. У нашому першому епізоді «Germania Spezial» ми поговорили із шістьма людьми, які особисто пов’язані з Україною, Росією, Казахстаном та пострадянськими країнами, та висвітлили їхні думки й почуття щодо війни в Україні. Між страхом, можливостями та розірваним почуттям батьківщини наші гості розповідають про свої емоційні стани та погляди.

Музикантка Маделін Джуно, яка сама наполовину росіянка, а наполовину німкеня, заявила однозначно: «Мирний час закінчився, і це дуже вплинуло на мене». Для неї зараз як ніколи важливо спілкуватися зі своєю сім’єю й говорити про своє коріння.

Життя змінилося і для активіста Антона Дороха, який приїхав у Берлін сім років тому зі східного регіону України — Донбасу. Для нього це був болісний та довгий процес створення нового дому в Німеччині.

Фотограф Катерина Андруйченко каже, що для неї домівка — це не про місце, а про суспільство та людей, які її оточують. Режисер Джулія Бокслер, яка народилася в Казахстані, наголошує: «Люди навіть не уявляють, наскільки ми всі різні».

 Діана Кіпрач, яка зараз керує проєктом «Meduza», розповідає, як внутрішній конфлікт розриває її на частини щодня: «Потрібен час, аби рани загоїлися».

 Журналіст Артур Вайгандт розповідає про те, як війна в Україні вплинула на його повсякденне життя: «Звичайно, я намагаюся не говорити російською мовою на публіці. Але і раніше я завжди соромився говорити російською мовою в Україні».

 Що таке батьківщина під час війни? «Germania Spezial» показує, наскільки важливі солідарність і згуртованість під час кризи. Особлива подяка бару «Meduza» у Берліні, де нам дозволили зняти цей епізод.

Unsere Kultursendungen

Pop Around the Clock

Pop Around the Clock

Alles rund um Pop Around the Clock - Videos, Songlisten und Künstlerinfos im Überblick, wann und wo Du willst! Darunter P!nk, U2, Depeche Mode und Coldplay.

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Kulturzeit Hintergrundbild

Kulturzeit

Das Kulturmagazin bietet das Beste aus Kunst und Kultur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Täglich mit aktuellen Berichten, Gesprächen und Diskussionen zu den Themen des Tages.

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aspekte

aspekte

Unterwegs in der Welt der Literatur, Kunst, Musik, des Theaters und Kinos. Die Kultursendung stellt aktuelle Gesellschaftsdebatten vor und trifft Denker*innen, Künstler*innen und Musiker*innen.

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Filmgorillas

Filmgorillas

Wenn vier Kinobegeisterte über ihr Lieblingsthema reden: Steven Gätjen, Anne Wernicke sowie das Ehepaar Silke und Daniel Schröckert reden sich zu Themen aus der Film- und Serienwelt die Köpfe heiß.

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Konzerte von Rock, Pop, Klassik bis Jazz zum Streamen und Aktuelles aus der Welt der Musik

Musik 

Online Konzerte und Festivals streamen, Hintergründe und Aktuelles aus der Musik erfahren: von Rock und Pop, über Klassik bis Jazz in all seiner Vielfalt in der ZDF Mediathek

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JazzBaltica

JazzBaltica

Jazz-Musik pur. Die JazzBaltica findet jährlich in Schleswig-Holstein statt, mit Künstlern wie Max Mutzke, Nils Landgren, Helge Schneider, Viktoria Tolstoy, Pete York, Wolfgang Haffner u.v.m.

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