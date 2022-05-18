Війна, біженство, ідентичність

У фільмі показано погляди людей, які живуть у Німеччині й мають різні ідентичності та міграційне минуле. Під час роботи над цим фільмом завдяки співпраці з головними героями стало зрозуміло, що історії людей, які постраждали від російської війни в Україні, не треба змішувати з іншими розповідями для розуміння проблеми. Хоча й кожна думка актуальна, необхідне подальше вивчення того, як «GERMANIA» як платформа може адекватно працювати з окремими історіями.
з українськими субтитрами
Вони живуть у постійному страху за рідних та близьких, тому що для багатьох момент початку війни став повною несподіванкою. У нашому першому епізоді «Germania Spezial» ми поговорили із шістьма людьми, які особисто пов’язані з Україною, Росією, Казахстаном та пострадянськими країнами, та висвітлили їхні думки й почуття щодо війни в Україні. Між страхом, можливостями та розірваним почуттям батьківщини наші гості розповідають про свої емоційні стани та погляди.
Музикантка Маделін Джуно, яка сама наполовину росіянка, а наполовину німкеня, заявила однозначно: «Мирний час закінчився, і це дуже вплинуло на мене». Для неї зараз як ніколи важливо спілкуватися зі своєю сім’єю й говорити про своє коріння.
Життя змінилося і для активіста Антона Дороха, який приїхав у Берлін сім років тому зі східного регіону України — Донбасу. Для нього це був болісний та довгий процес створення нового дому в Німеччині.
Фотограф Катерина Андруйченко каже, що для неї домівка — це не про місце, а про суспільство та людей, які її оточують. Режисер Джулія Бокслер, яка народилася в Казахстані, наголошує: «Люди навіть не уявляють, наскільки ми всі різні».
Діана Кіпрач, яка зараз керує проєктом «Meduza», розповідає, як внутрішній конфлікт розриває її на частини щодня: «Потрібен час, аби рани загоїлися».
Журналіст Артур Вайгандт розповідає про те, як війна в Україні вплинула на його повсякденне життя: «Звичайно, я намагаюся не говорити російською мовою на публіці. Але і раніше я завжди соромився говорити російською мовою в Україні».
Що таке батьківщина під час війни? «Germania Spezial» показує, наскільки важливі солідарність і згуртованість під час кризи. Особлива подяка бару «Meduza» у Берліні, де нам дозволили зняти цей епізод.