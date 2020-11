Tupoka Ogette wurde 1980 in Leipzig geboren. Ihre Erinnerungen an die frühe Kindheit waren nicht schön. Aufgrund ihrer Hautfarbe wurde ihr das Gefühl gegeben, anders zu sein. Heute hat sie selbst Kinder, doch: Ihre eigenen Erfahrungen waren prägend und die ihres Sohns: retraumatisierend. Auch aus dieser Motivation heraus wurde Ogette Antirassimus-Trainerin und engagiert sich für einen besseren zwischenmenschlichen Dialog.



In GERMANIA erzählt sie uns von der eigenen Ohnmacht gegenüber Rassimus und wie sie sich aus dieser Ohnmacht befreit.