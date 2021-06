Nach der Coronakrise geht es endlich wieder los - JazzBaltica meldet sich zurück und ist wieder ein fester Termin im Kalender von Jazz-Fans. Wer in der Szene Rang und Namen hat, tritt hier auf, aber auch neuen Talenten wird traditionell eine Bühne geboten. Und da Experimentierfreude den Jazz in all seinen Facetten kennzeichnet, finden die diesjährigen Konzerte im Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand unter dem Titel "JazzLab" statt. ZDFkultur ist auch in diesem Jahr vor Ort und zeichnet in Zusammenarbeit mit dem NDR von Freitag, 25. Juni, bis Sonntag, 27. Juni 2021, insgesamt 14 Konzerte auf. Übertragen werden sie live bei ZDFkultur und sind dort ab dem 25. Juni auch als Video-on-Demand abrufbar. NDR Kultur spielt die Konzerte ab September in der Sendung "Play Jazz" im Radio.