JazzBaltica 2020

Nun gibt es aber doch noch gute Nachrichten für alle Jazz-Begeisterten: Landgren und das Festivalteam haben ein attraktives Alternativprogramm auf die Beine gestellt: Am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Juni 2020, - also am ursprünglichen JazzBaltica-Wochenende - werden sich hochkarätige Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker im Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand einfinden, um dort (ohne Live-Publikum) in einem stilvollen Setting aufzutreten. Pro Tag finden vier Konzerte statt, die ZDFkultur durchgängig live streamt. Die Regie übernimmt der vielfach aus-gezeichnete Regisseur Volker Weicker. Anschließend werden die Konzertmitschnitte bei ZDFkultur und NDR Info online gestellt, abrufbar unter https://zdfkultur.de und https://ndr.de/jazz. NDR Info sendet die Konzerte im Radio ab 18. Juli 2020 in "Jazz Konzert" ab 22.05 Uhr. Der Deutschlandfunk sendet sie ab 4. August 2020 um 21.05 Uhr in "Jazz Live".