Karneval der Tiere - Gut gebrüllt, Löwe!

Es wird gebrüllt, trompetet, gegackert und iaht im Familienkonzert, Löwen marschieren ein, Geflügel pickt hektisch und kräht, Schildkröten kriechen über die Bühne. Sogar versteinerte Tiere und Pianisten (!) tauchen in Saint-Saëns’ "Karneval der Tiere" auf. Die Miniaturen, die liebevoll die verschiedenen Tiere charakterisieren, werden durch die Textfassung von Roger Willemsen verbunden. Katja Riemann wird sich mit schauspielerischer Inbrunst in sämtliche Textzeilen werfen, der Komponist und Arrangeur Wolf Kerschek hat das Werk Mitgliedern der JazzBaltica All Stars auf den Leib arrangiert.