Lang und endlos sind die Flure,

es riecht nach Desinfektion.

In den Betten die Patienten

warten still auf der Station.



Täglich wird jemand entlassen.

Täglich kommen neue rein.

Täglich schreibst du deinen Namen

auf ein eingegipstes Bein.



Krankenschwester, Krankenschwester.

Deine Seele ist so rein.

Schon in deiner frühsten Jugend

wolltest du ein Engel sein.



Morgens drehst du deine Runden

und du schaust auf den Befund.

Und dann sagst du zu den Kunden:

„Bald sind Sie wieder gesund.“



Später bringst du die Tabletten

und legst eine Infusion.

Danach wechselst du die Betten.

Wer schützt dich vor der Infektion?



Krankenschwester, Krankenschwester.

Frühstück, Mittag, Abendbrot.

Hunderttausend Mal das Leben,

hunderttausend Mal der Tod.



Strahlend weiß sind deine Kleider

und die Lippen wie Rubin.

Traurig schaust du auf die Leiber

der Maschinenmedizin.



Leise gehst du durch die Flure,

damit du ihren Schlaf nicht störst,

während du auf einem Ipod

Lieder von den Ärzten hörst.



Krankenschwester, Krankenschwester,

Tochter aus Elysium,

hin und wieder legt das Leben einfach einen Schalter um.

Krankenschwester, Krankenschwester,

zwischen Demenz und Pandemie

bist du der Mensch

und alle warten auf die Pharmaindustrie.