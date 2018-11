Die Freiheitskämpfe der Frauen

Letztes Jahr rüttelte die #MeToo-Bewegung die Film- und Kulturbranche auf, in den USA wurde eine millionenschwere Stiftung gegründet, um Frauen bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu unterstützen. Das Schweigen sollte endlich gebrochen werden; doch in Deutschland haben immer noch viele Angst, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. "MeToo ist ein Gesprächsangebot", sagt Schauspielerin und Comedy-Star Maren Kroymann. "Was ist bei uns normal, was finden wir gut, wie sollte es sein – und was ist Machtmissbrauch?" Auch in Kunst und Kultur herrscht eine stillschweigende Männerquote um 80%, wie Studien zeigen. Obwohl im Filmbereich ebenso viele Frauen studieren, arbeitet hinterher nur ein Bruchteil im erlernten Beruf. Frauen verschwinden ab 30 vom Fernsehschirm, am 25 von der Kinoleinwand. Doch wenn ihre Geschichten nicht erzählt werden, gibt es auch keine Vorbilder für andere Lebensmodelle. Dagegen engagiert sich die Initiative ProQuote Film. "Das ist ein Kampf für unsere Töchter", sagt die Schauspielerin Jasmin Tabatabai, "und auch für die Frauen in anderen Ländern", wo Frauen noch stärker in ihren Rechten beschnitten werden.