Lotte Laserstein

In der Mitte der 1920er Jahre erobert sie die Berliner Kunstwelt. Lotte Lasersteins Gemälde sind geprägt durch die veränderte Rolle der Frau. Die "Neue Frau" trägt keine streng taillierten und verhüllenden Kleider mehr, sondern bequeme Outfits. Seitdem Frauen an der Kunstakademie studieren dürfen, absolviert Laserstein 1927 ein Studium an der Berliner Hochschule für Bildende Künste.

Bildquelle: VG Bild-Kunst, Bonn 2018