David Lynch

"Twin Peaks" ist eine der erfolgreichsten Serien Lynchs. Die Serie hat drei Staffeln, wobei die Handlung für die zwei weiteren Staffeln nicht von Anfang an vorgesehen war. Twin Peaks Staffel 1 handelt von der Aufklärung des Mordes an der Figur Laura Palmer. Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel forderte der Sender ABC Lynch auf, den Mörder zu enthüllen. Dessen Identität sollte jedoch ursprünglich offenbleiben. Nachdem der Mörder tatsächlich in der Mitte der zweiten Staffel bekannt gegeben wurde, verlor die Serie immer mehr Zuschauer.