Dass sie mit ihrem Talent und Schaffen Menschen in ihren Bann zog, zeigte sich gerade auch dadurch, dass zum Beispiel ihr Mann über sie im gemeinsamen Ehetagebuch Sätze äußerte wie: "An ihrer Kunst hängt sie begeisterter als je und hat manchmal in der vorigen Woche gespielt, daß ich über die Meisterin die Frau vergaß", und weiter, "und sie sehr oft selbst vor anderen geradezu in's Gesicht loben mußte."



Auch der "Nachfolger Beethovens", Johannes Brahms, verehrte sie zeitlebens. Die Beziehung zwischen Brahms und Clara Schumann ist bis heute die Quelle für Gerüchte und Spekulationen.