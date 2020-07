Aus einer Idee wird eine Traumlandschaft

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz ist groß und bedeutend – und seit dem Jahr 2000 sogar UNESCO-Welterbe. Auf über 142 Quadratkilometern entlang der Elbe wurde Ende des 18. Jahrhunderts aus einer Idee eine Traumlandschaft. Am Anfang stand Leopold III. Friedrich Franz, aufgeklärter Fürst und Herzog von Anhalt-Dessau (1740 –1817) und sein Berater, der Architekt Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff. Der Fürst wollte das „Nützliche mit dem Schönen verbinden“. Und so legte er ein in Deutschland einmaliges Programm zur Entwicklung und Verschönerung des Landes auf. Von der Wirtschaft über die Bildung bis in das Sozialwesen entstand Erstaunliches in seinem Reich. Heute sind vor allem die Gärten, Schlösser und Kunstwerke noch erlebbar. In den langen 60 Jahren von Franz’ Regentschaft entstanden ab 1765 zwischen Dessau und Wörlitz eine Vielzahl an Parks, Gärten, und Schlössern, allesamt verbunden durch eine von Auen und Wäldern geprägte Kulturlandschaft.