In der Kategorie Information & Kultur werden ausgezeichnet: "Die Story im Ersten: Leben nach Butscha – Trauma und Hoffnung", "Atomkraft Forever", "Unrecht und Widerstand – Romani Rose und die Bürgerrechtsbewegung" und "The Other Side of the River". Der Grimme-Preis für die Besondere Journalistische Leistung geht an die Redaktion des politischen Magazins "Kontraste".