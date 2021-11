Noch prekärer ist Johannas Situation, die in einem Bus vor der Platte wohnt und sich täglich mit Rassismus und Sexismus konfrontiert sieht. Die beiden nähern sich an - sie teilen das Gefühl, nicht dazuzugehören, und vor allem die Liebe zur Musik. Doch die Welt gerät für Hugo zusehends aus den Fugen: Es bahnt sich eine Katastrophe an, die für Hugo und Johanna gleichermaßen lebensbedrohlich und existenziell ist.



Pascal Schuh hat mit "Auf Platte" eine eindrucksvolle Adaption geschaffen, die in Form eines Musikfilms mit einer modernen Bildsprache und einer außergewöhnlichen Besetzung die Themen Rassismus und Gentrifizierung in unserer Gesellschaft in Szene setzt.