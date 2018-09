Das Franz Marc Museum in Kochel am See

Nicht weit von Franz Marcs letztem Wohnsitz am Kochelsee wurde 1986 in einem alten Landhaus das Museum gegründet, mitten in der Landschaft und der Tierwelt, die er immer wieder gemalt hatte. Endlich bekam Marc, der 1880 in München geboren wurde und tragisch früh schon 1916 im Ersten Weltkrieg fiel, ein passendes Domizil. Zu verdanken ist das Museum allein privaten Initiativen. Unterstützt von Maria Marc, der Witwe Franz Marcs, brachte der Galerist Otto Stangl seine Expressionisten-Sammlung ein.