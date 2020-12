Nachdem Gregor Bonse, 1986 in Bielefeld geboren, seine Jugend in Big Bands, Jazz- und Rock-Combos, Musicals und im Theater verbracht hatte, entdeckte er den Filmton als sein wichtigstes kreatives Medium. Sein besonderes Interesse für den brasilianischen Film und den Bossa-Nova hat ihn 2007 nach São Paulo geführt, wo er an den JLS-Synchronisationsbühnen assistierte und an "A Suprema Felicidade" des gefeierten Regisseurs Arnaldo Jabor mitarbeitete. 2010 holte ihn Damian John Harper nach New York, um "Teardrop" zu drehen, eine Zusammenarbeit, die später mit "Los Ángeles" in Südmexiko fortgesetzt wurde. 2013 schloss er sein Studium an der Filmuni Babelsberg als Diplom-Tonmeister für audiovisuelle Medien ab.