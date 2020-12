Geboren 1992 in Berlin-Kreuzberg, gibt Jella Haase nach verschiedenen Rollen für das Fernsehen 2011 ihr Kino-Debüt in "Lollipop Monster" von Ziska Riemann. Für diese und ihre Rolle in "Kriegerin" von David Wnendt erhält sie 2012 den Bayerischen Filmpreis als Beste Nachwuchsdarstellerin. 2013 folgt der Günter-Strack-Fernsehpreis als beste Schauspielerin für ihre Rolle im Tatort "Puppenspieler". Im Jahr darauf wird sie für die Rolle der Chantal in den drei Teilen von "Fack ju Göhte" von Bora Dagtekins zum ersten Mal für den Deutschen Filmpreis nominiert, 2016 für ihre darstellerischen Leistungen im Rahmen der Berlinale zum European Shooting Star für Deutschland gekürt.