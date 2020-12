Für seine inzwischen mehr als 40 Soundtracks wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Filmmusikpreis 2014 für "What Love Is" in der Kategorie "Bester Song in einem Film" und mit dem "Deutschen Dokumentarfilmpreis" für "Above and Below" beim DOK.fest München 2015. Für seine Filmmusik zum Film "Systemsprenger" von Nora Fingerscheidt – beide lernten sich im 1. Semester an der Filmakademie kennen – wurde ihm 2019 von der European Film Academy der "European Original Score" verliehen.