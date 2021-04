Michelin – Geschichten aus der Sterneküche

Egal ob in Tokio, Kopenhagen oder New York, ausschlaggebend für die Inspektoren des Michelins sind die Qualität der Produkte, die fachgerechte Zubereitung und der Geschmack, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die immer gleichbleibende Qualität über die Dauer und über die gesamte Speisekarte hinweg. Diese Qualität zu halten, bedeutet für viele Restaurants und ihre Mitarbeiter auf Dauer ein enorm großer finanzieller aber auch psychischer Belastungsdruck. So hinterlässt der Kampf um die Sterne teilweise auch spürbare Narben in der Restaurantszene.