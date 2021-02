Mit seinem Auftritt in "Lawrence von Arabien" wurde er über Nacht zum Star, "Doktor Schiwago" wurde dann die Rolle seines Lebens. In Ägypten war er schon vorher bekannt, vor allem wegen seiner Ehe mit der populären Schauspielerin Faten Hamama; für sie war er auch zum Islam übergetreten. Die Verbundenheit mit seinem Heimatland wurde durch den Film "Funny Girl" an der Seite der Jüdin Barbara Streisand kurz nach dem Sechstagekrieg auf eine harte Probe gestellt. Von Hardlinern als Kollaborateur und Spion beschimpft kehrte er für längere Zeit nicht wieder zurück nach Ägypten. Als die Rollenangebote schwächer wurden, widmete sich Sharif seiner größten Leidenschaft, dem Bridge. Hier brachte er es zu professioneller Meisterschaft, aber auch zu jeder Menge Schulden. Um sie zu bezahlen, nahm er die schrägsten Rollen an - bis zu seinem sensationellen Comeback mit "Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran".