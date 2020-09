Übersee-Museum Bremen

Wenn das Meer so nah ist, und die Welt so weit, dann meldet sich das Fernweh. Seit über 120 Jahren, seit der Eröffnung 1896, blickt das berühmte Übersee-Museum in Bremen zuverlässig und faszinierend in die Ferne und entführt Jung und Alt hinaus auf fremde Kontinente und in geheimnisvolle Naturräume. Völker-, Handels- und Naturkunde präsentiert sich einheitlich unter einem Dach. Unzählige Tierpräparate, Pflanzen und Gegenstände haben in hundert Jahren die Hanseaten gesammelt, Museumsleute und spendable Bürgerinnen und Bürger. Ein Museum für Alle sollte es werden, für die Bildung und für die Unterhaltung zugleich.