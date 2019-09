Mythos Suhrkamp (2/2)

Die Verlagsgeschichte ist durchwoben mit Legenden und Diskursen, die Aufsehen erregten und/oder gesellschaftliche Umbrüche versinnbildlichten: da gibt es zum Beispiel den sogenannten "Lektorenaufstand" von 1968 in dem –ganz Zeitgeist– vom Patriarchen Unseld die Vergesellschaftung des Verlages gefordert wurde; die Einladung des Bundeskanzlers Helmut Schmidt an Siegfried Unseld und Max Frisch zum Meinungsaustausch auf dem zeitlichen Höhepunkt des "deutschen Herbstes" von 1978; zu nennen ist der auf publizistischer Ebene ausgefochtene Historikerstreit zwischen Nolte und Habermas, die prophetische und gleichwohl umstrittene Hinterfragung der deutschen Teilung durch Martin Walser in den 80er Jahren, sowie dessen öffentliche Selbstbefragung zu "Auschwitz" in seiner Paulskirchenrede 1998, die in seiner Umstrittenheit wiederum verdeutlichte, dass sich der Ungeheuerlichkeit des Holocausts immer wieder neu zu stellen ist.